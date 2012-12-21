pogozhev

Михаил Погожев pogozhev

 
37 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка

    $100

    Друзья, очень срочно нужен верстальщик, который прямо сейчас выйдет на связь, проконсультирует и сделает нужную часть работы к 7:00 по МСК, а остальное в течении суток. В чем собственно потребность, нам надо для презентации сделать ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка формы для вывода на печать

    Есть шаблон документа который надо сверстать, чтобы затем выводить эту страничку в отдельном окне для печати. Если у кого есть опыт с подобными задачами то предпочту их в качестве исполнителя. И вообще хотелось бы пообщаться, ...

    PHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо решить задачи на PHP + pgSQL

    $500

    Самописный сайт, есть админка, есть личный кабинет и есть витрина. Используем: ОС Linux (Centos/Debian) PHP версия 5.2 Nginx PostgreSQL (с модулем PostGIS + немного BL в pl/pgsql) версия 9+ Smarty (надо сделать, есть сверстаный макет) – добавить ...

    PHPPostgreSQLLinuxNginxCentOSDebian
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать расширение для Google Chrome

    Есть задача: Пользователь интернет-магазина получил заказ от покупателя и ему надо сформировать ТТН (товароно транспортную накладную), можно это сделать вручную, а можно при помощи написания модуля для движка интернет-магазина. Но движков много и разработка под ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть сверстанный дизайн на Prestashop

    Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop. Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дописать CMS под нужды курьерской службы

    $1000

    Доброго времени суток, Задача такая, переделать какую либо CMS под наши потребности: - Авторизация пользователей на сайте - Возможность составления заявки на курьерские услуги с последующей возможностью отправить созданные заявки, как по одной, так и всем накопившимся скопом. - ...

    Delphi
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо натянуть дизайн на движок Prestashop

    Есть макет psd, надо его поставить отдельным шаблоном, чтобы можно было если что вернуть старый дизайн если новый не понравится покупателям. движок сайта prestashop Жду цену и сроки. оплата всегда по факту.

    Prestashop
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фильтры товаров в Webasyst, как в Яндекс.Маркете

    Доброго времени суток задача такая, сделать фильтры товаров по категориям как у Яндекс Маркета в одежде. Чтобы внешне выглядело в точности как страница с фильтрами (слева вертикально располагаются фильтры) Как это должно работать изнутри (по крайней мере ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дописать скрипт для движка Webasyst

    У нас уже есть действующий скрипт, который переносит заказ из интернет-магазина в эксель файл, в частности артикул, количество и данные покупателя. Теперь появилась необходимость еще вставлять в этот файл данные: 1. Общая стоимость доставки 2. Размер предоставленной скидки ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать дизайн печати цветной и обычный

    $20

    Доброго времени суток необходим дизайн круглой печати, цветной вариант и обычный синий, текст должен быть читаем. Требуется заполненная, узнаваемая, читаемая печать. Сфера деятельности: Ремонт гидравлики (гидромоторы, гидронасосы, гидрораспределители ГИДРОЦИЛИНДРЫ); МЕТАЛООБРАБОТКА (изготовление шестерен, валов шестерен и других деталей); Ремонт электрооборудования (электродвигателей, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дописать парсер товаров с другого сайта

    Доброго времени суток Необходимо доделать существующий парсер, чтобы он автоматически сохранял артикул который он получает с другого сайта в новое поле в таблице БД товара, которое сам и создавал с определенным названием. После сохранения начального ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать/доработать прототипы страниц и дизайн

    Очень большой объем работы, более 40 страниц, делаем интернет-платформу для онлайн продаж с разных интернет-магазинов. нам нужен проектировщик/дизайнер интерфейсов, который сможет действительно хорошо продумать мелочи для удобства пользователя. оплата по факту выполненой страницы, можем переводить на ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется решить ряд задач на PHP

    Сайт самописный PHP ver. 5.2 По типу Яндекс маркета. Что надо сделать сейчас: 1. Добавление товаров с привязкой к определенному магазину (необходимо пофиксить, сейчас работает неправильно) 2. Привязка фотографий к товару и добавление фотографий на отдельный сервер. (частично ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать скрипт парсера

    Необходимо парсить варианты дизайнов отсюда - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/60/ в смысле в целом с этого сайта. иметь возможность изменения цены за дизайн и ВАЖНО: сделать скрипт который при нажатии на кнопку "открыть шаблон и оценить его функционал" открывал ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка на Webasyst

    Необходимо подкоретировать дизайн в cms Webasyst shopscrip Доброго времени суток Есть потребность в корректировке дизайна интернет-магазина на Webasyst необходимо подкорретировать следующее: 1. Доделать оформление корзины 2. Внести корректировки по дизайну при пошаговом оформлении заказа Жду ваших ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка на Webasyst
Положительный во всех отношениях заказчик. Чёткое тз, быстрая оплата. Всем рекомендую!
Необходимо было срочно доделать верстку и натяжку дизайна на сайт, все осложнилось тем, что было много "косяков" от другого верстальщика, которые пришлось исправлять. Никита справился с задачей на отлично и очень выручил по срокам! Спасибо! Буду и дальше сотрудничать!
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Dargin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Дописать скрипт для движка Webasyst
Очень понравилось работать. Михаил все подробно рассказал что нужно сделать и по окончанию работы сразу же оплатил, даже больше, чем договаривались ^^
Придется повториться, - "отличный специалист!" Хорошо знает свое дело, сделал все оперативно и качественно. Цены выставляет адекватные. Работать с такими специалистами очень удобно, РЕКОМЕНДУЮ!
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iDracone
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Дописать парсер товаров с другого сайта
Все ок, претензий нет.
Справился отлично и быстро! Взял адекватную цену, что порадовало. Рекомендую.
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SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать дизайн печати цветной и обычный
Хороший заказчик, знал, то, что хочет получить в итоге. Оплата вовремя, рекомендую!
Спасибо за работу. Сделано все в срок и качественно.
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