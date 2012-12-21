Друзья, очень срочно нужен верстальщик, который прямо сейчас выйдет на связь, проконсультирует и сделает нужную часть работы к 7:00 по МСК, а остальное в течении суток. В чем собственно потребность, нам надо для презентации сделать ...
- $100HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть шаблон документа который надо сверстать, чтобы затем выводить эту страничку в отдельном окне для печати. Если у кого есть опыт с подобными задачами то предпочту их в качестве исполнителя. И вообще хотелось бы пообщаться, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Самописный сайт, есть админка, есть личный кабинет и есть витрина. Используем: ОС Linux (Centos/Debian) PHP версия 5.2 Nginx PostgreSQL (с модулем PostGIS + немного BL в pl/pgsql) версия 9+ Smarty (надо сделать, есть сверстаный макет) – добавить ...Закрыт11 лет назад
Есть задача: Пользователь интернет-магазина получил заказ от покупателя и ему надо сформировать ТТН (товароно транспортную накладную), можно это сделать вручную, а можно при помощи написания модуля для движка интернет-магазина. Но движков много и разработка под ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop. Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, Задача такая, переделать какую либо CMS под наши потребности: - Авторизация пользователей на сайте - Возможность составления заявки на курьерские услуги с последующей возможностью отправить созданные заявки, как по одной, так и всем накопившимся скопом. - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть макет psd, надо его поставить отдельным шаблоном, чтобы можно было если что вернуть старый дизайн если новый не понравится покупателям. движок сайта prestashop Жду цену и сроки. оплата всегда по факту.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток задача такая, сделать фильтры товаров по категориям как у Яндекс Маркета в одежде. Чтобы внешне выглядело в точности как страница с фильтрами (слева вертикально располагаются фильтры) Как это должно работать изнутри (по крайней мере ...Закрыт11 лет назад
У нас уже есть действующий скрипт, который переносит заказ из интернет-магазина в эксель файл, в частности артикул, количество и данные покупателя. Теперь появилась необходимость еще вставлять в этот файл данные: 1. Общая стоимость доставки 2. Размер предоставленной скидки ...Завершен11 лет назад
- $20
Доброго времени суток необходим дизайн круглой печати, цветной вариант и обычный синий, текст должен быть читаем. Требуется заполненная, узнаваемая, читаемая печать. Сфера деятельности: Ремонт гидравлики (гидромоторы, гидронасосы, гидрораспределители ГИДРОЦИЛИНДРЫ); МЕТАЛООБРАБОТКА (изготовление шестерен, валов шестерен и других деталей); Ремонт электрооборудования (электродвигателей, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток Необходимо доделать существующий парсер, чтобы он автоматически сохранял артикул который он получает с другого сайта в новое поле в таблице БД товара, которое сам и создавал с определенным названием. После сохранения начального ...Завершен11 лет назад
Очень большой объем работы, более 40 страниц, делаем интернет-платформу для онлайн продаж с разных интернет-магазинов. нам нужен проектировщик/дизайнер интерфейсов, который сможет действительно хорошо продумать мелочи для удобства пользователя. оплата по факту выполненой страницы, можем переводить на ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт самописный PHP ver. 5.2 По типу Яндекс маркета. Что надо сделать сейчас: 1. Добавление товаров с привязкой к определенному магазину (необходимо пофиксить, сейчас работает неправильно) 2. Привязка фотографий к товару и добавление фотографий на отдельный сервер. (частично ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо парсить варианты дизайнов отсюда - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/60/ в смысле в целом с этого сайта. иметь возможность изменения цены за дизайн и ВАЖНО: сделать скрипт который при нажатии на кнопку "открыть шаблон и оценить его функционал" открывал ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Купил шаблон, надо его прикрутить к ЦМСке чтобы легко менять содержимое, вот ссылка на шаблон http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40799/ жду ваших предложений и цен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо подкоретировать дизайн в cms Webasyst shopscrip Доброго времени суток Есть потребность в корректировке дизайна интернет-магазина на Webasyst необходимо подкорретировать следующее: 1. Доделать оформление корзины 2. Внести корректировки по дизайну при пошаговом оформлении заказа Жду ваших ...Завершен11 лет назад