Хитрый лайтбокс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта kvadratus.by требуется сделать лайтбокс.

Внешний вид (.psd) - http://prntscr.com/sgeau

Принцип работы: появляется при заходе на сайт, после чего плавно гаснет за 2-3 секунды.

2 режима (куков):

- лайтбокс отрабатывает при каждом заходе на сайт;

- лайтбокс появляется при первом посещении сайта, в дальнейшем - нет.

Оставляйте заявку, если сможете сегодня реализовать проект.

Спасибо...

11 лет назад
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DartNikitos
Никита 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Нетривиальная задача с высокими требованиями к качеству кода. Отлично справился. Всегда на связи. Можно работать.
Хороший заказчик.