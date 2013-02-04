Срочное задание для верстальщика, знающего opencat

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Срочно требуется верстальщик со знанием opencat для доработки сайта.

Так же приветствуется знание джумлы для дальнейшего сотрудничества.

Стоимость правок по сайту обговаривается отдельно.

11 лет назад
n_h_n
Наиль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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