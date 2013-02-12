PHP: Подсчитать, сколько дней осталось до даты

$5
Веб-программированиеЗавершен9 заявок231 просмотр
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Нужен PHP скрипт определяющий сколько дней осталось до даты, формата: 04.02.2013

PHP
11 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро, правильно!
Все отлично. Сделал работу и сразу получил оплату. Рекомендую как порядочного заказчика.
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