Доработать сайт на яве

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Есть готовый сайт на яве. Нужно сделать несколько изменений(функциональных и других...). Всего не больше 10 пунктов в ТЗ. Подробности в личку.

11 лет назад
reklamasster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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