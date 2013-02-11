Сверстать, спрограммировать + натянуть на движок

Для сайта www.a-idea.ru необходим новый шаблон.

Суть:

1. За основу берем шаблон — http://a-idea.ru/izgotavlivaem-dekorativnye-fasadnye-kronshtejny уже сверстанный.

2. Делаем возможность задавать превью большего размера. (Организовать также как и на существующем шаблоне, т.е. картинка для превью задается вручную)

3. Добавляем слева галерею. Организовать как на шаблоне http://a-idea.ru/steklofibrobeton.html (только здесь галерея спроава). Т.е. слева возможна как и галереи, так и текстовой модуль, как на других страницах. Т.е. тот или иной вариант включается (таким образом организованно программирование)

4. движок modx

смотрите прикрепеленный архив, там все расписано.