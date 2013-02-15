Летающее по экрану gif-изображение

Веб-программированиеЗавершен5 заявок183 просмотра
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Имеется анимированное gif-изображение ("дощечка с крыльями") - оно должно летать по страничке по случайной траектории и "убегать" от мышки. Само gif-изображение и фон страницы прилагаются.

Просьба указать сроки и цену.

11 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо Сергею. Все было сделано оперативно, даже раньше заявленного срока, при этом качественно и по заданию, несмотря на нетривиальную задачу.
Александр отличный заказчик. Оплата была сделана в аванс, общение на уровне, задача поставлена четко. Рекомендую как порядочного человека и надеюсь еще сработаемся.
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