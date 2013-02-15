Летающее по экрану gif-изображение

Требуется внести правки на сайт согласно ТЗ Сайт ascania-shina. com Бюджет 500$, потом будут еще доработки, дополнительно оплачиваются Тз в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется анимированное gif-изображение ("дощечка с крыльями") - оно должно летать по страничке по случайной траектории и "убегать" от мышки. Само gif-изображение и фон страницы прилагаются.
Просьба указать сроки и цену.
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