Сделать калькулятор полиса ОСАГО

Веб-программированиеЗавершен5 заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужен человек, который сделает кальулятор ОСАГО.

Полная копия этого (osago-peterburg.ru/osago.html)

Коэфиценты скину.

Нужно сегодня.

От вас цена и контакты.

11 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Сделали всю работу за несколько часов. Очень доволен работой. Спасибо!
Приятный, культурный заказчик. Быстро отвечал на сопутствующие вопросы. Моментальная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Доработка инфоокон для Google-карты

    Необходимо выполнить следующее: 1. изменить стандартный стиль отображения ифоокна маркера на собственный стиль из дизайна.. само же инфоокно должно появляться при наведении указателем мыши на маркер, и исчезать если указатель покидает пределы инфоокна; 2. при наведении указателем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    $100

    Дизайн и верстка уже готова. Нужно сайт повесить на движок cms. Важно: при входи юзера из США показываем одну страницу, Германии другую, Беларуссии — третью. Старан будет 6. Под каждую страну будет 3 страницы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт выгрузки в яндекс маркет из wordpress

    Здравствуйте. Wordpress 3.5, стандартные записи в категории. Обычный php скрипт, но можно и с интеграцией в wordpress. Берем записи из указной категории и выгружаем в маркет: Название - название записи Цена - доп. поле записи цена Картинка - thumbnail ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Калькулятор

    Здравствуйте. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. Калькулятор состоит из 3 блоков, блок ввода данных (слева), блок рассчитанных данных (справа), Блок заказа под основными блоками. Примерный дизайн указан в макете. Для ввода доступны поля: Площадь Количество светильников Количество люстр Длина плинтуса При вводе любых ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить сайт на joomla

    Сайт www.nusep.org Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3 Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа с Flash Media Server

    Надо по заранее известному списку воспроизведения сделать поток вещания через FMS сервер. Сам сервер уже установлен. Работа срочная, ищу специалиста с опытом работы с FMS.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать доску объявлений одежды

    1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта. Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться в самом ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад