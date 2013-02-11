Сделать калькулятор полиса ОСАГО

Необходимо выполнить следующее: 1. изменить стандартный стиль отображения ифоокна маркера на собственный стиль из дизайна.. само же инфоокно должно появляться при наведении указателем мыши на маркер, и исчезать если указатель покидает пределы инфоокна; 2. при наведении указателем ...
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Добрый день.
Нужен человек, который сделает кальулятор ОСАГО.
Полная копия этого (osago-peterburg.ru/osago.html)
Коэфиценты скину.
Нужно сегодня.
От вас цена и контакты.
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