Сделать калькулятор полиса ОСАГО

Сайт www.nusep.org Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3 Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.