Доработать доску объявлений одежды

Нужен хороший программист, с возможностью долгосрочного сотрудничества. Необходимо написать модуль для Joomla: начисление бонусов за активность в системе. Клиент получает бонусные баллы, осуществляя некоторую активность в системе. Потратить их он может в системе. Подробное описание вышлю личным сообщением. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта.
Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться в самом коде.
2. Замена простого dropdown
На новой главной странице dropdown меню требуется изменить: добавить выбор подкатегории (пример такого меню на главной странице, смотрите шапку).
В первом поле выбирается возраст (или другая категория), после выбора возраста отображается поле для выбора конкретного предмета одежды. Реализовать возможность поиска без выбора подкатегории (т.е. можно выбрать все товары для конкретного возраста). Параметры выбора должны отобразиться в тайтле страницы в соответствии с текущими правилами. Заданные параметры поиска должны быть запомнены при выдаче результатов.
3. Добавление высплывающего списка dropdown.
На новой главной странице меню слева модернизировать. Для этого необходимо добавить в раздел «Местоположение» дополнительное поле для выбора города. Реализация аналогична предыдущему пункту: в первом поле выбирается регион, после выбора отображается поле для выбора города для конкретного региона. Также реализовать возможность поиска без выбора подкатегории (т.е. можно выбрать товары из всех городов для конкретного региона). Параметры выбора должны отобразиться в тайтле страницы в соответствии с текущими правилами. Заданные параметры поиска должны быть запомнены при выдаче результатов.
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