Написать скрипт для PHP

Добрый день дорогие фрилансеры) Дело такого порядка, мне необходим скрипт php для сайта, который раздает пользователям файлы по временным ссылкам, т.е пользователь на моем сайте находит нужный ему материал, переходит по нему и щелкает скачать и соответственно файл скачивается ему, но время жизни ссылки ограниченно, т.е если он допустим через час захочет напрямую скачать этот файл, то у него уже ничего не выйдет... и при этом в этом скрипте не принимают участия базы данных, они заменены текстовыми файлами (одна для идентификаторов файлов, вторая для генерации временных ссылок)

Дело упрощенно еще тем, что я нашел статью, где описано, как именно организовать это дело, т.е каким именно должен быть скрипт и что он должен делать - т.е вам лишь надо ознакомиться с статьей и по пунктам все сделать)