Bitrix: Раздел b2b оптовый заказ+1С синхронизация

на самописный сайт требуется прикрутить регистрацию и авторизацию, сайт на php. нужно сделать форму для регистрации и авторизации, ну и личный кабинет, позже нужно будет как то связать с 1С. кто может взяться за такое, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать раздел b2b (заказ товаров для оптовиков)
Немного о нас:
Компания занимается оптовой продажей электроники\периферии\расходников
Имеем каталог товаров, любой посетитель может смотреть товар\информацию но все без корзины, кнопки купить (т.к. это не нужно для оптовиков)
Проблема – Как все работает сейчас: Все заказы идут в простой таблице mxl. т.е. менеджер отправляет клиенту сформированную табличку с товарами, остатками товаров, у нас имеется 3 группы цен D1 D2 D3 (3 группы клиентов). Сейчас клиент вбивает позиции в табличку и отправляет ее менеджеру через email. Менеджер получает и проделывает двойную работу, вбивая все в 1С.
Задача №1: Сделать скрытый\внутренний раздел для клиентов (назовем его b2b), которые могут заказать товары на сайте.
в разделе b2b будет, сверху небольшой текст с инструкцией и описанием раздела, простая форма авторизации, ссылка на запрос о регистрации в b2b системе, где выпрыгивает в модальном окне форма регистрации. Регистрация происходит с премодерацией.
У каждого пользователя(клиента) должны быть все необходимые поля для заполнения:
Логин\пароль
Емейл
Телефон
ФИО полностью
Доп информация
Вид раздела должен быть в виде колонок, где идет:
Фильтр выборки по типу (группа товаров)
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1) Номер товара (id)
2) Фотография мини эскиз 64х64 (открывается в модальном окне большая фотография)
3) Название товара
4) Артикул
5) Ед. изм/ кол. в уп
6)Остаток (остаток товаров)
7)Цена (цена соответствует группе клиента d1 d2 d3)
8)Описание ->> ( ссылка ведет на карточку товара в _blank)
9)Поле для ввода кол-во товара. (в поле 0 фильтры выборки сделать кнопку очистить поле, рядом с фильтром кнопка +10 добавляет все по 10).
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Итого: хх шт. Цена хххххх руб.
Оформить заказ
Задача №2 выгрузка остатков товаров из 1C в битрикс каждый час
Задача №3 При оформлении заказа на сайте производить импорт из битрикс в 1С торговля и склад о новом заказе и уведомление по емейлу (создать строку, куда можно вписать емейл)
Имеем:
Сформированный каталог товаров с фотографиями в битриксе
1С Предприятие 8.2 торговля и склад
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