Bitrix: Раздел b2b оптовый заказ+1С синхронизация

Необходимо создать раздел b2b (заказ товаров для оптовиков)

Немного о нас:

Компания занимается оптовой продажей электроники\периферии\расходников

Имеем каталог товаров, любой посетитель может смотреть товар\информацию но все без корзины, кнопки купить (т.к. это не нужно для оптовиков)

Проблема – Как все работает сейчас: Все заказы идут в простой таблице mxl. т.е. менеджер отправляет клиенту сформированную табличку с товарами, остатками товаров, у нас имеется 3 группы цен D1 D2 D3 (3 группы клиентов). Сейчас клиент вбивает позиции в табличку и отправляет ее менеджеру через email. Менеджер получает и проделывает двойную работу, вбивая все в 1С.

Задача №1: Сделать скрытый\внутренний раздел для клиентов (назовем его b2b), которые могут заказать товары на сайте.

в разделе b2b будет, сверху небольшой текст с инструкцией и описанием раздела, простая форма авторизации, ссылка на запрос о регистрации в b2b системе, где выпрыгивает в модальном окне форма регистрации. Регистрация происходит с премодерацией.

У каждого пользователя(клиента) должны быть все необходимые поля для заполнения:

Логин\пароль

Емейл

Телефон

ФИО полностью

Доп информация

Вид раздела должен быть в виде колонок, где идет:

Фильтр выборки по типу (группа товаров)

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1) Номер товара (id)

2) Фотография мини эскиз 64х64 (открывается в модальном окне большая фотография)

3) Название товара

4) Артикул

5) Ед. изм/ кол. в уп

6)Остаток (остаток товаров)

7)Цена (цена соответствует группе клиента d1 d2 d3)

8)Описание ->> ( ссылка ведет на карточку товара в _blank)

9)Поле для ввода кол-во товара. (в поле 0 фильтры выборки сделать кнопку очистить поле, рядом с фильтром кнопка +10 добавляет все по 10).

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Итого: хх шт. Цена хххххх руб.

Оформить заказ

Задача №2 выгрузка остатков товаров из 1C в битрикс каждый час

Задача №3 При оформлении заказа на сайте производить импорт из битрикс в 1С торговля и склад о новом заказе и уведомление по емейлу (создать строку, куда можно вписать емейл)

Имеем:

Сформированный каталог товаров с фотографиями в битриксе

1С Предприятие 8.2 торговля и склад