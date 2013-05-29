Поправить сайт на joomla

Надо по заранее известному списку воспроизведения сделать поток вещания через FMS сервер. Сам сервер уже установлен. Работа срочная, ищу специалиста с опытом работы с FMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.nusep.org
Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3
Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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