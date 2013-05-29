Поправить сайт на joomla

Веб-программированиеЗавершен7 заявок117 просмотров
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Сайт www.nusep.org

Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3

Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.

Joomla
11 лет назад
onemoment
Илья 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ajavix
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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