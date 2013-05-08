Делаем работу любой сложности за приемлемую оплату.
1. Верстка:
Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 8-10
HTML5, CSS3
2. CMS:
Drupal, WordPress, Joomla
3. Самопис
4. jQuery, AJAX
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
8 баллов
12 лет назад
JoomlaPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
12 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$115
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
8 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
6 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга