ajavix

Алексей ajavix

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Делаем работу любой сложности за приемлемую оплату.

1. Верстка:

Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 8-10

HTML5, CSS3

2. CMS:

Drupal, WordPress, Joomla

3. Самопис

4. jQuery, AJAX

Отзывы заказчиков

Precompose
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн и верстка строительного сайта под WordPress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
onemoment
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
8 баллов
12 лет назад
Поправить сайт на joomla
JoomlaPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сверстать макеты в html 5
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
baglir
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$115
10 баллов
12 лет назад
Нужно доработать сайт на Друпале.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Верстка и программирование калькулятора на Drupal
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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HTML-верстка
8 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
6 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга