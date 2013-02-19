Precompose

Богдан Касутин Precompose

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вернуть страницы сайта в индекс

    $100

    Имеется сайт, который проработал в сервисе GoGetLinks 2 месяца, после чего больше 400 страниц вылетели из индекса, но под АГС он не попал. Сайту больше года, всегда индексировался хорошо, траст-6 и по сей день, бана ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникальный дизайн сайта.

    $50

    Требуется создать дизайн сайта по принципу схожий с этим - istra-stroy.ru . Тоесть чтобы он был насыщенный информацией и имел много блоков и разделов. Тематика - строительство, ремонт, дизайн. Дополнительные вопросы и предложения в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка строительного сайта под WordPress

    $50

    Нужен дизайн похожий на этот http://istra-stroy.ru/ , т.е. очень насыщенный информацией, разными блоками, блоком соц. сетей и т.д. Картинки к названиям рубрик обязательны. +Кроссбраузерность. Дизайн надо сверстать под WordPress.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

itsgarry
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Натяжка дизайна сайта на WP
WordPress
Рекомендую
Игорь отлично справился с поставленной задачей даже раньше указанного срока. Знаток своего дела и отличный специалист. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем!
Ответный отзыв
Antikiok
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
11 лет назад
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Грамотное ТЗ, спасибо за работу
Отличный специалист, отзывчивый и добрый человек! Приятно работать с такими людьми!
Ответный отзыв
feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Уникальный дизайн сайта.
Доволен сотрудничеством. Адекватен в общении, оплата в сроки. Буду рад поработать с Богданом еще.
Егор хороший дизайнер, работу выполняет вовремя и очень качественно. Очень рад сотрудничеству с ним!
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