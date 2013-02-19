Precompose

Имеется сайт, который проработал в сервисе GoGetLinks 2 месяца, после чего больше 400 страниц вылетели из индекса, но под АГС он не попал. Сайту больше года, всегда индексировался хорошо, траст-6 и по сей день, бана ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Требуется сделать натяжку дизайна сайта на Wordpress. Дизайн уже готовый и с версткой. Все подробности - в скайп.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн сайта по принципу схожий с этим - istra-stroy.ru . Тоесть чтобы он был насыщенный информацией и имел много блоков и разделов. Тематика - строительство, ремонт, дизайн. Дополнительные вопросы и предложения в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен дизайн похожий на этот http://istra-stroy.ru/ , т.е. очень насыщенный информацией, разными блоками, блоком соц. сетей и т.д. Картинки к названиям рубрик обязательны. +Кроссбраузерность. Дизайн надо сверстать под WordPress.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Рекомендую
Ответный отзыв
Игорь отлично справился с поставленной задачей даже раньше указанного срока. Знаток своего дела и отличный специалист. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем!
$1
10 баллов
11 лет назад
Грамотное ТЗ, спасибо за работу
Ответный отзыв
Отличный специалист, отзывчивый и добрый человек! Приятно работать с такими людьми!
$50
10 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством. Адекватен в общении, оплата в сроки. Буду рад поработать с Богданом еще.
Ответный отзыв
Егор хороший дизайнер, работу выполняет вовремя и очень качественно. Очень рад сотрудничеству с ним!