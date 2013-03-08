Инеженер-программист
Комплексное решение задач по разработке сайтов, интернет-магазинов, одностраничных промо-сайтов, веб-приложений, решение нестандартных задач.
Работаю с MODx, Magento, Open Cart, DLE, WordPress, Joomla.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Игорь сделал всё быстро, качественно, за приемлемую цену. Работой очень доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Василием, буду рад и дальше с ним работать.
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнили задачу в полном объёме, внёс конструктивные предложения и без претензий на доплату выполнил их. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Рекомендую
$20
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Игорь отлично справился с поставленной задачей даже раньше указанного срока. Знаток своего дела и отличный специалист. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем!
Ответный отзыв
Рекомендую