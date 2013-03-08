itsgarry

Игорь Жукович itsgarry

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Инеженер-программист

Комплексное решение задач по разработке сайтов, интернет-магазинов, одностраничных промо-сайтов, веб-приложений, решение нестандартных задач.

Работаю с MODx, Magento, Open Cart, DLE, WordPress, Joomla.

http://www.weblancer.net/users/itsgarry/portfolio/

Отзывы заказчиков

vz999
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка
Игорь сделал всё быстро, качественно, за приемлемую цену. Работой очень доволен. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Василием, буду рад и дальше с ним работать.
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Научить делать PopUp окна
Отличный исполнитель. Выполнили задачу в полном объёме, внёс конструктивные предложения и без претензий на доплату выполнил их. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.
Рекомендую
Ответный отзыв
Precompose
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Натяжка дизайна сайта на WP
WordPress
Игорь отлично справился с поставленной задачей даже раньше указанного срока. Знаток своего дела и отличный специалист. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем!
Рекомендую
Ответный отзыв