baglir

Николай baglir

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$140
10 баллов
12 лет назад
Парсер новостей
DLE
Все отлично четкое тз, оплата, общение. оценка +10!
Свою работу выполнил в срок,я осталься доволен.Надеюсь на дальшейшие сотруднечество.Желаю вам по больше клиентов.Еще раз Спасибо.
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djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$96
10 баллов
12 лет назад
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Было приятно работать. Четкие задачи, оперативные ответы, своевременная оплата, в общем один позитив от сотрудничества.
Работу выполнил на отлично,сделал все во время еще сделал то что не было в проекте.Спасибо за работу.Сотруднечество с вами у меня будет и дальше.
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