Я хочу сменить Yii на Symfony - он более масштабируемый, там другая архитектура приложения будет, чтобы в будущем легче было новый функционал навешивать и не воткнуться в ситуацию как с текущим целлером, тут конечно не ...
- $2500Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
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Срочно! Нужен дизайн для форума XenForo кто знаком с таким форумом вам сюда.Пишите цены и сроки.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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Срочно нужен Парсер Новостей Движок моего сайта на Dle хочу что донором для моего сайта был newslab.ru. Кто сможет сделать пишите ваши цены и сроки.Завершен12 лет назад
Нужна срочная верска движок Dle соц.сеть.Пишите ваши цены и сроки.Жду предложения.Макет могу выслать лично или превюшки.HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужно инпортировать базу городов россии на сайт Недвижимости.Сайт работает на движке друпала.Оплата сразу. Пишите жду.Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно срочно написать 100 статей на сайт про Недвижимость.Оплата сразу.Стать должна состоять их 2000 синволов без пробела.Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек какторый хорошо знаком с движком Друпала.Работа по факту оплата сразу.Остальное все при переписки.Расскажу что и как нужно сделать.Завершен12 лет назад
Плагин для форума на XenForo Для форума на движке XenForo , требуется написать плагин. Аналогия плагина как на сайте skladchik.com/ От плагина подробное ТЗ вышлю потенциальному ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуеться срочная помощь.У меня такая проблема добовляю обявления на сайте она видна у меня в профиле а на сайт и на главном ее нету. Кто сможет помочь вам сюда.Сайта на друпале.Оплата сразу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ошибка возникает после того как я включаю в админке модуль.Движок друпала.Файл прикручин.Завершен12 лет назад
Здравствуйте.У меня сайт на друпале нужно прикрутить к нему Платежку,еще нужно написать парсер для Новостей и афиш.Кто знаком с этим вам ко мне.Пришите расмотрем любой вариант.Завершен12 лет назад
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У меня на сайте в не каторых категориях не отоброжаеться изоброжения пример в фото разделе в афише и авто.Кому знаком движок Друпала вам ко мне.Цену что сейчас придлогаю и еще могу накинуть за скорость ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Кто хорошо знаком с движком Друпала вам ко мне.Срочно нужно дороботаь сайт не которые категории не работают не отоброжаеться изоброжения в категории фото,так же не работает изоброжения в Афише.Все подробнее по переписки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад