Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server ...
Задача для специалиста по Друпалу
Нужно инпортировать базу городов россии на сайт Недвижимости.Сайт работает на движке друпала.Оплата сразу.
Пишите жду.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10000Базы данных8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть база данных табличного типа (несколько определенных столбцов) и добавляемые по критериям строки. Сейчас работа с базой полностью осуществляется в интернете, т.е. заходим на страницу и занимаемся редактированием. Необходимо сделать работу с ней в windows ...Базы данных2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Ищем в строке значение А все строки со знаечнием А копируем в лист 1 Ищем в строке значение Б все строки со знаечнием Б копируем в лист 2 ...Базы данных9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
электронная база данных паспорт педиатрического участка на основании приказа минздравсоцразвития №102 от 9.02.07 главный объект пациент - он же идет под номером амбулаторной карты (ключ) все таблицы в приказе связь основывается на ...Базы данных7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт http://irc.gov.ua, это реестр предприятий, мне нужно вытащить с него данные о предприятиях которые там хранятся!!!Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Написать макрос для Офиса 2007 удаление в строках выделенного столбца всех символов до определённого знака. Заинтересовавшимся сброшу пример файла. От автора Обязательное разъяснение, как работать, что делать и куда чего встал ять!!! ...Базы данных6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть программа в Microsoft Access, писалась в под 2003, работает в 2010 1) Надо провести аудит и оптимизацию кода, сделать документацию 2) Добавить разделение прав и учетные записи 3) Перенести ...Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть связка E-Trade Price List Importer и CS Cart. Требуется выгрузка из Е-trade в CS Cart. Для создания карточки товара в учетной системе (читай в cs cart) с параметрами (цвет, размер и т.д.) необходимо ...Базы данныхнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходимо написать программку под виндоус 7 со следующим ТЗ: 1-Запускаем программу 2-Подгружаем файл тхт с БД формата Фамилия;Имя;Отчество;Дата рождения;... и тд 3-Нажимаем старт и программа заходит на сайт https://... где заполняет все ...Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать базу данных в Аccess 2010. На данный момент ведется база данных квартир в excel (файл образец). Очень не удобно вносить новые квартиры в таблицу. Нужно чтобы добавление осуществлялось через форму заполнения ...Базы данных11 заявокЗакрыт12 лет назад