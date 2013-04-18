Задача для специалиста по Друпалу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно инпортировать базу городов россии на сайт Недвижимости.Сайт работает на движке друпала.Оплата сразу.

Пишите жду.

12 лет назад
baglir
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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