Создать базу данных в access 2010

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт11 заявок218 просмотров

Требуется создать базу данных в Аccess 2010.

На данный момент ведется база данных квартир в excel (файл образец).

Очень не удобно вносить новые квартиры в таблицу. Нужно чтобы добавление осуществлялось через форму заполнения как на авито например, или что-то похожее. И выборка данных по нескольким параметрам.

Цена договорная. Все предложения рассмотрим.

12 лет назад
Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить базу данных

    Есть база из 300 организаций. Что нужно сделать: 1. Найти сайты организаций (у тех, у которых нет, их процентов 20) 2. Найти телефоны организаций (можно взять с сайтов) 3. Найти e-mail контактных ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Хранимая процедура для MS SQL 7

    $10

    Требуется написать хранимую процедуру, которая делает выборку данных, определёного пользователя, за заданый промежуток времени и затем результат импортирует в таблицу, с указанием id пользователя.

    SQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Бухгалтерская программа

    Интересует разработка программы для учета: реализованной продукции, движению денежных средств, учет по складу для предпринимателя. Интересует разработка в банальном экселе, эксессе или прикладном по, чтобы можно было работать по сети, есть сервер и до 10 ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • MySQL-инъекция (в базу данных ИМ на Magento)

    $50

    Задача: в базе данных о товарах ИМ нужно массово изменить один из параметров (количество товаров на складе) для все товаров ИМ. Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.

    MagentoMySQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • БД MySQL

    $250

    Большое количество запросов к БД MySQL. Нужны консультации по оптимизации и внесение изменений в БД. Движок на Joomla. Оплата по факту выполнения. От Вас цена и сроки.

    JoomlaMySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа учета персонала

    $100

    Необходимо разработать программу учета персонала, подробности в ТЗ как свой черновой набросок прилагаю форму в Excel Прошу сразу писать ориентировочную стоимость при отклике.

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад