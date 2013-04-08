Есть база из 300 организаций. Что нужно сделать: 1. Найти сайты организаций (у тех, у которых нет, их процентов 20) 2. Найти телефоны организаций (можно взять с сайтов) 3. Найти e-mail контактных ...
Создать базу данных в access 2010
Требуется создать базу данных в Аccess 2010.
На данный момент ведется база данных квартир в excel (файл образец).
Очень не удобно вносить новые квартиры в таблицу. Нужно чтобы добавление осуществлялось через форму заполнения как на авито например, или что-то похожее. И выборка данных по нескольким параметрам.
Цена договорная. Все предложения рассмотрим.
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