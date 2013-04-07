Наполнить базу данных

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Закрыт2 заявки197 просмотров

Есть база из 300 организаций. Что нужно сделать:

1. Найти сайты организаций (у тех, у которых нет, их процентов 20)

2. Найти телефоны организаций (можно взять с сайтов)

3. Найти e-mail контактных лиц (указаны в базе)

12 лет назад
juliptpr
Юлия 
31 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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