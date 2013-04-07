Требуется написать хранимую процедуру, которая делает выборку данных, определёного пользователя, за заданый промежуток времени и затем результат импортирует в таблицу, с указанием id пользователя.
Наполнить базу данных
Есть база из 300 организаций. Что нужно сделать:
1. Найти сайты организаций (у тех, у которых нет, их процентов 20)
2. Найти телефоны организаций (можно взять с сайтов)
3. Найти e-mail контактных лиц (указаны в базе)
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