Бухгалтерская программа

Интересует разработка программы для учета: реализованной продукции, движению денежных средств, учет по складу для предпринимателя. Интересует разработка в банальном экселе, эксессе или прикладном по, чтобы можно было работать по сети, есть сервер и до 10 операторов. Ваши предложения по реализации, цене и срокам.