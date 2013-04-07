База данных йога студии

В наличии недоделанная таблица в Excel. Компания развозит несколько сортов пива по нескольким торговым точкам, необходимо заполнив количество приобретенного компаниями продукта, того или иного наименования, составить диаграмму за месяц по динамике "потребления". Взглянув на таблицу ...