Создать небольшую базу данных для учета клиентов

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Закрыт19 заявок273 просмотра

Необходима БД для учета клиентов СТО.

По одному клиенту:

Данные по клиенту:

- ФИО

- Дата рождения

- Телефон

- Примечание

Данные по машине:

- Название

- Объем двигателя

- К-во циллиндров

- Год выпуска

- Пробег

- Примечания

Установленное оборудование:

- Дата

- Электроника

- Редуктор

- Форсунки

- Баллон

- Рабочее давление

- Дюзы

- Пробег

- Примечания

Прохождение ремонта и обслуживания:

- Последнее ТО

- Последний ремонт

- Некий учет по прохождению ТО (Дата, Пробег)

Более детально будет в тех. задании. Идеально было бы, если база будет сетевая и онлайн, для доступа с нескольких компьютеров, в разных местах. Хостинг имеется.

Так же хотелось бы некие автоматические функции (напоминания про ДР и т.д.)

Выслушаю предложения по реализации и стоимость.

12 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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