БД MySQL

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки224 просмотра

Большое количество запросов к БД MySQL.

Нужны консультации по оптимизации и внесение изменений в БД.

Движок на Joomla.

Оплата по факту выполнения.

От Вас цена и сроки.

JoomlaMySQL
12 лет назад
Serjos
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров