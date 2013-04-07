Подробности в файле. Стоимость пишите в личку.
БД MySQL
Большое количество запросов к БД MySQL.
Нужны консультации по оптимизации и внесение изменений в БД.
Движок на Joomla.
Оплата по факту выполнения.
От Вас цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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