Хранимая процедура для MS SQL 7

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки168 просмотров

Требуется написать хранимую процедуру, которая делает выборку данных, определёного пользователя, за заданый промежуток времени и затем результат импортирует в таблицу, с указанием id пользователя.

SQL
12 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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