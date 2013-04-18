Доработка ASP, SQL 2008, SharePoint 2007, Infopath

Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата.

Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2007, Infopath, Silverlight.

В ответе по данному проекту прошу обязательно указывать:

1) компетенции в обозначенных программных компонентах, СУБД;

2) формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту (в день, неделю);

3) пожелания по оплате (почасовая ставка). Интересны ставки не более 15$ в час.