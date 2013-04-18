Есть база данных табличного типа (несколько определенных столбцов) и добавляемые по критериям строки. Сейчас работа с базой полностью осуществляется в интернете, т.е. заходим на страницу и занимаемся редактированием. Необходимо сделать работу с ней в windows ...
Доработка ASP, SQL 2008, SharePoint 2007, Infopath
Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата.
Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2007, Infopath, Silverlight.
В ответе по данному проекту прошу обязательно указывать:
1) компетенции в обозначенных программных компонентах, СУБД;
2) формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту (в день, неделю);
3) пожелания по оплате (почасовая ставка). Интересны ставки не более 15$ в час.
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