Небольшие программки для заполнения формы на сайте

Необходимо написать программку под виндоус 7 со следующим ТЗ:

1-Запускаем программу

2-Подгружаем файл тхт с БД формата Фамилия;Имя;Отчество;Дата рождения;... и тд

3-Нажимаем старт и программа заходит на сайт https://... где заполняет все вышеперечисленные формы

4-С помощью сервиса Антигейт заполняет поле с капчей (необходимо поле в окне программы для кода своего кода на АГ)

5-Полученный результат выводит в логе сообщения и сохраняет лог в файле тхт в формате Фамилия;Имя;Отчество;полученые данные

6-Программа переходит к следующей строчке в исходной БД

7-После завершения программа сообщает об этом в логе.

Понимаю, я здесь новенький и доверия ко мне нет, но это не первый и не последний заказ. К сожалению мой программист с которым я обычно работаю уехал отдыхать, а откладывать задуманное не хочется, поэтому ищу того, с кем по возможности буду работать и далее. Оплата желательно Янды/Киви. Программисту с рейтингом готов сделать предоплату.

Работа не срочная и простая, за рамки бюджета прошу не вылазить.