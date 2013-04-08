Требуется создать базу данных в Аccess 2010. На данный момент ведется база данных квартир в excel (файл образец). Очень не удобно вносить новые квартиры в таблицу. Нужно чтобы добавление осуществлялось через форму заполнения ...
Небольшие программки для заполнения формы на сайте
Необходимо написать программку под виндоус 7 со следующим ТЗ:
1-Запускаем программу
2-Подгружаем файл тхт с БД формата Фамилия;Имя;Отчество;Дата рождения;... и тд
3-Нажимаем старт и программа заходит на сайт https://... где заполняет все вышеперечисленные формы
4-С помощью сервиса Антигейт заполняет поле с капчей (необходимо поле в окне программы для кода своего кода на АГ)
5-Полученный результат выводит в логе сообщения и сохраняет лог в файле тхт в формате Фамилия;Имя;Отчество;полученые данные
6-Программа переходит к следующей строчке в исходной БД
7-После завершения программа сообщает об этом в логе.
Понимаю, я здесь новенький и доверия ко мне нет, но это не первый и не последний заказ. К сожалению мой программист с которым я обычно работаю уехал отдыхать, а откладывать задуманное не хочется, поэтому ищу того, с кем по возможности буду работать и далее. Оплата желательно Янды/Киви. Программисту с рейтингом готов сделать предоплату.
Работа не срочная и простая, за рамки бюджета прошу не вылазить.
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