Есть база данных табличного типа (несколько определенных столбцов) и добавляемые по критериям строки. Сейчас работа с базой полностью осуществляется в интернете, т.е. заходим на страницу и занимаемся редактированием. Необходимо сделать работу с ней в windows ...
Макрос для Офиса 2007
Написать макрос для Офиса 2007 удаление в строках выделенного столбца всех символов до определённого знака.
Заинтересовавшимся сброшу пример файла.
От автора Обязательное разъяснение, как работать, что делать и куда чего встал ять!!!
Обязательно указывайте цену!
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