Работу базы на php+myscq сделать в windows

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Завершен5 заявок297 просмотров

Есть база данных табличного типа (несколько определенных столбцов) и добавляемые по критериям строки. Сейчас работа с базой полностью осуществляется в интернете, т.е. заходим на страницу и занимаемся редактированием. Необходимо сделать работу с ней в windows xp-8 и синхронизацию по заданному интервалу времени плюс добавить некоторый функционал по базе упрощающий работу с ней. Основная задача ,сделать переход с интернет базы на работу базы локально моментальной, т.е. полное взаимодействие работы. Прилагаю фото того с чем мы работаем сейчас и файл ТЗ (немного будет подредактирован ещё)

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PHP
12 лет назад
alix
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно сотрудничать.
deniska83
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
Долго тянул и пропал

Заявки фрилансеров

regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
deniska83
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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