Работу базы на php+myscq сделать в windows

Есть база данных табличного типа (несколько определенных столбцов) и добавляемые по критериям строки. Сейчас работа с базой полностью осуществляется в интернете, т.е. заходим на страницу и занимаемся редактированием. Необходимо сделать работу с ней в windows xp-8 и синхронизацию по заданному интервалу времени плюс добавить некоторый функционал по базе упрощающий работу с ней. Основная задача ,сделать переход с интернет базы на работу базы локально моментальной, т.е. полное взаимодействие работы. Прилагаю фото того с чем мы работаем сейчас и файл ТЗ (немного будет подредактирован ещё)

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