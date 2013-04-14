Необходимо написать программку под виндоус 7 со следующим ТЗ: 1-Запускаем программу 2-Подгружаем файл тхт с БД формата Фамилия;Имя;Отчество;Дата рождения;... и тд 3-Нажимаем старт и программа заходит на сайт https://... где заполняет все ...
E-Trade Price List Importer и CS Cart - нужен SQL
Есть связка E-Trade Price List Importer и CS Cart. Требуется выгрузка из Е-trade в CS Cart. Для создания карточки товара в учетной системе (читай в cs cart) с параметрами (цвет, размер и т.д.) необходимо составлять SQL запрос. Требуется создать такой запрос. Есть образец, но он не полностью рабочий. В целом задача такая: Необходимо актуализировать наличие товара в CS Cart и автоматизировать добавление новых позиций.
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