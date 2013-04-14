E-Trade Price List Importer и CS Cart - нужен SQL

Есть связка E-Trade Price List Importer и CS Cart. Требуется выгрузка из Е-trade в CS Cart. Для создания карточки товара в учетной системе (читай в cs cart) с параметрами (цвет, размер и т.д.) необходимо составлять SQL запрос. Требуется создать такой запрос. Есть образец, но он не полностью рабочий. В целом задача такая: Необходимо актуализировать наличие товара в CS Cart и автоматизировать добавление новых позиций.