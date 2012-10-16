deniska83

Денис deniska83

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
Fieria
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
3 балла
9 лет назад
Php, mysql
Начало было очень даже позитивное, человек внушал доверие. После перевода денег пропал на 3 недели, якобы сломал ногу, хотя утверждал, что все готово. Потом, к счастью, объявился, но проект до конца был не готов. Неделю доделывал, потом передал о, что было сделано, пообещав доделать до конца на выходных. В итоге, до сих пор так и не объявился, сроки все сгорели.
ivanovkld
Кирилл 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Конвертировать файл EDI ASC в XML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
0 баллов
10 лет назад
Работу базы на php+myscq сделать в windows
Долго тянул и пропал
igorn421
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сортирвка данных в экселе по нескольким критериям
Хороший исполнитель, быстро понял суть и выполнил задачу. Спасибо.
Рекомендую заказчика! Приятен в общении, понимает чего хочет!
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dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Составить блок-схемы к простым программам (Pascal)
Выполнил работу очень быстро и качественно. За что большое спасибо.
Грамотно поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата :)
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