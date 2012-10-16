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Отзывы заказчиков
$100
3 балла
9 лет назад
Начало было очень даже позитивное, человек внушал доверие. После перевода денег пропал на 3 недели, якобы сломал ногу, хотя утверждал, что все готово. Потом, к счастью, объявился, но проект до конца был не готов. Неделю доделывал, потом передал о, что было сделано, пообещав доделать до конца на выходных. В итоге, до сих пор так и не объявился, сроки все сгорели.
$40
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$400
0 баллов
10 лет назад
Долго тянул и пропал
$50
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель, быстро понял суть и выполнил задачу. Спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика! Приятен в общении, понимает чего хочет!
$5
10 баллов
11 лет назад
Выполнил работу очень быстро и качественно. За что большое спасибо.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата :)