Начало было очень даже позитивное, человек внушал доверие. После перевода денег пропал на 3 недели, якобы сломал ногу, хотя утверждал, что все готово. Потом, к счастью, объявился, но проект до конца был не готов. Неделю доделывал, потом передал о, что было сделано, пообещав доделать до конца на выходных. В итоге, до сих пор так и не объявился, сроки все сгорели.