Эл. база данных - паспорт педиатр. участка

$50
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Закрыт7 заявок249 просмотров

электронная база данных паспорт педиатрического участка на основании приказа минздравсоцразвития №102 от 9.02.07

главный объект пациент - он же идет под номером амбулаторной карты (ключ)

все таблицы в приказе

связь основывается на идентификационном номере пациента или его же номера амбулаторной карты

желательно заполнять базу данных в виде форм

12 лет назад
ruslan79
Руслан 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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