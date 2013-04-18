Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server ...
Создать маркер или формулу Excel
Ищем в строке значение А
все строки со знаечнием А копируем в лист 1
Ищем в строке значение Б
все строки со знаечнием Б копируем в лист 2
Ищем в строке значение В
все строки со знаечнием А копируем в лист 3
Ищем в строке значение Г
все строки со знаечнием А копируем в лист 4
Ищем в строке значение Д
все строки со знаечнием А копируем в лист 5
Ищем в строке значение Е
все строки со знаечнием А копируем в лист 6
В лист 7 копируем то, что не скопировано ни в один лист
Заявки фрилансеров
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