Создать маркер или формулу Excel

Ищем в строке значение А

все строки со знаечнием А копируем в лист 1

Ищем в строке значение Б

все строки со знаечнием Б копируем в лист 2

Ищем в строке значение В

все строки со знаечнием А копируем в лист 3

Ищем в строке значение Г

все строки со знаечнием А копируем в лист 4

Ищем в строке значение Д

все строки со знаечнием А копируем в лист 5

Ищем в строке значение Е

все строки со знаечнием А копируем в лист 6

В лист 7 копируем то, что не скопировано ни в один лист