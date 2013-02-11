Доработка инфоокон для Google-карты

Необходимо выполнить следующее:

1. изменить стандартный стиль отображения ифоокна маркера на собственный стиль из дизайна.. само же инфоокно должно появляться при наведении указателем мыши на маркер, и исчезать если указатель покидает пределы инфоокна;

2. при наведении указателем мыши на иконку кластера, должно появляться инфоокно с информацией о маркерах включённых в данный кластер, и исчезать если указатель покидает его пределы.. стиль инфоокна кластера также присутствует в дизайне проекта.

Все стили уже свёрстаны – нужно только доработать скрипт.

Что должно получиться – прикрепляю картинку.

Сам сайт: mars-cottages.ru

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости работ.