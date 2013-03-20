Скрипт выгрузки в яндекс маркет из wordpress

Здравствуйте. Wordpress 3.5, стандартные записи в категории. Обычный php скрипт, но можно и с интеграцией в wordpress.

Берем записи из указной категории и выгружаем в маркет:

Название - название записи

Цена - доп. поле записи цена

Картинка - thumbnail записи

Характеристик товаров (param) - площадь, страна, марка, фактура, тип - доп. поля записи.

sales_notes - задается в скрипте