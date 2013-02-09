Необходимо написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок194 просмотра
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Парсер детальной статистики футбольных матчей:

- данные матча (дата, кто играет, чемпионат, номер тура,

-желтые, красные карточки

-голы

- замены

-составы

- статистика ударов, вледние мячом, угловые и т.д.

Пример сайта откуда парсить

1. http://ru.soccerway.com/matches/2013/02/09/england/premier-league/tottenham-hotspur-football-club/newcastle-united-football-club/1293940/

2. http://www3.soccerstand.com/livescore/soccer/england

3. http://www.football-lineups.com/match/133968

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11 лет назад
privatprivat
Юрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
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