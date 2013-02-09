Преролл для проигрывателя

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Во общем нужен свой преролл для проигрывателя uppod для выставления уже своей рекламы партнер.

Пример работы

1. Старт время показа тизерной рекламы секунд 15 после начинается показ видео

2. Стоп фильма реклам опять вылазит и висит пока не включат старт для просмотра.

Пример вида ниже

11 лет назад
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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