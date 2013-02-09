Перенос сайта на хостинг majordomo.ru

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок132 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо перенести сайт на хостинг majordomo.ru.

Иполнителю будет предоставлен доступ в личный кабинет и архив сайта включающий дамп базы данных.

11 лет назад
3kota
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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