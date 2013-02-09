Требуется добавить функционал к web-сервису

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Требуется добавить новый функционал к web-сервису.

Приветствуется продвинутый опыт в работе с базами данных и написанию web сервисов на базе php.

Все подробности по запросу.

Потребуется знание:

- php

- my_sql

- ajax

- sajax

Сумма оплаты по договоренности

11 лет назад
jobmsk
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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