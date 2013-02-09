Переписывание сайтов

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Имеются сайты на 1С-Битрикс и наработки собственного "движка" на Yii Framework. Нужно перенести функционал на Yii Framework. Работы полно, в идеале на команду из 2-3 человек.

Обязательно встречаться в живую, следовательно, исполнитель должен быть из Москвы.

11 лет назад
gretaWolf_des
Виктор 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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