Переписывание сайтов

Имеются сайты на 1С-Битрикс и наработки собственного "движка" на Yii Framework. Нужно перенести функционал на Yii Framework. Работы полно, в идеале на команду из 2-3 человек.

Обязательно встречаться в живую, следовательно, исполнитель должен быть из Москвы.