Наладить экспорт из Opencart в Яндекс маркет

Предложить решение для систематического переноса товаров с сайта в яндекс маркет. Возможно модуль. В яндекс можно загрузить товары в формате: Excel, YML, или CSV. Нужно перенести с фотографией, описанием, атрибутами, ценой (в том числе по скидке).

По opencart много работы, ищу дополнительного исполнителя для развития нескольких интернет магазинов.

Пишите цену и сроки.