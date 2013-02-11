Новые функции для сайта на .net

Всем привет.

необходимо разработать новые функции и устранить ошибки сайта dneprburservice.com (c#)

1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya

2) организовать переезд на новый хостинг + перенос домена к другому регистратору

3) разработать блог

4) криво отображается лого в Mozila

5) не отображаются телефоны в шапке сайта в айфоне

6) форму обратной связи перенести в футер и сделать в виде всплывающего окна (три языка)

возможны дополнительные доработки.

Укажите пожалуйста стоимость отдельно по каждому пункту и сроки.

Все разработки должны быть написаны с нуля, в ручную.

Спасибо. Удачи.