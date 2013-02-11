Создание формы добавления с записью в БД

Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки сайта dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) организовать переезд на новый хостинг + перенос домена к другому регистратору 3) разработать блог 4) криво отображается лого в Mozila 5) ...
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Нужно создать форму один в один как на сайте http://sprav.yandex.ru/cmd?name=&country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&city=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA&country_id=225&geo_id=66&country_code=7&city_code=3812&phone_number=&from_orders=&url=&cmd=show_create_order_form
Нужно сделать только "ШАГ1", и чтоб это все сохранялось в БД.
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