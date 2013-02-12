Игра Subway Surf для Вконтакте

Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки сайта dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) организовать переезд на новый хостинг + перенос домена к другому регистратору 3) разработать блог 4) криво отображается лого в Mozila 5) ...
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Добрый день, ищем опытного программиста для написания игры Subway Surf для социальной сети Вконтакте.
ТЗ предоставим по запросу. Хочу задать пару вопросов кандидату, после чего предоставлю ТЗ.
Людей без опыта и отзывов прошу проходить мимо, спасибо.
Оставляйте свои контактные данные, свяжусь с вами, с уважением Николай.
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