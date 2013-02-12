Игра Subway Surf для Вконтакте

Добрый день, ищем опытного программиста для написания игры Subway Surf для социальной сети Вконтакте.

ТЗ предоставим по запросу. Хочу задать пару вопросов кандидату, после чего предоставлю ТЗ.

Людей без опыта и отзывов прошу проходить мимо, спасибо.

Оставляйте свои контактные данные, свяжусь с вами, с уважением Николай.