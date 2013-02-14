Доработка модуля OpenCart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки118 просмотров
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Нужно доработать модуль по категориям

OpenCart
11 лет назад
_TOR_
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
nepsterr
Украина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Михаил проявил себя в качестве профессионала высокого уровня человека знающего дело который отлично справился с задачей! Быстро, и качественно. Небольшие дополнения (в том числе, которых не было в ТЗ) и поправки, которые появлялись во время работы вносил быстро. Работой очень доволен.
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