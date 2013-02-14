Доработка модуля OpenCart

Добрый день, ищем опытного программиста для написания игры Subway Surf для социальной сети Вконтакте. ТЗ предоставим по запросу. Хочу задать пару вопросов кандидату, после чего предоставлю ТЗ. Людей без опыта и отзывов прошу проходить мимо, спасибо. Оставляйте свои ...
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Нужно доработать модуль по категориям
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