Доработка модуля OpenCart

Михаил проявил себя в качестве профессионала высокого уровня человека знающего дело который отлично справился с задачей! Быстро, и качественно. Небольшие дополнения (в том числе, которых не было в ТЗ) и поправки, которые появлялись во время работы вносил быстро. Работой очень доволен.