ПО для информационного киоска на flash

$700
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки554 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

клиенту будет доступна следующая информация

1. FAQ; Выбор необходимой модели из списка (возможность обновления FAQ как администратора)

2. Адреса с возможностью распечатки адреса; (возможность обновления адресов как администратора)

3. Информация (в текстовом содержании) о том как правильно выбрать официальный продукт;

4. Программа с помощью которой клиент сможет обновить ПО (Android) предоставляется с нашей стороны, необходимо сделать привязку к пользовательской программе;

Привязка в виде ссылки на программу которая будет установлена уже на ПК. Программа всегда запущена, после того как клиент подключает телефон к USB, программа проверяет наличие нового софта

5. Форма для жалоб и предложений с указанием данных о клиенте. (Excel файл)

ПО будет работать с использованием SQL-базы данных, XML-протокола, клиентского Flash-приложения (который встраивается в информационный терминал с сенсорным монитором), системы администрирования с web-интерфейсом.

указывайте сроки и цену, более подробное ТЗ будет после выбора исполнителя

11 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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