Требуется разработка программы для тендерного сайта, суть заключается в том, что бы был сборщик тенедров (примерно 200 площадок) пример http://client.findtenders.ru/#client:hide можно попробовать пробную версию, в общем нужен практически такой сайт

сроки?

стоимость?