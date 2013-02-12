Разработка программы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Требуется разработка программы для тендерного сайта, суть заключается в том, что бы был сборщик тенедров (примерно 200 площадок) пример http://client.findtenders.ru/#client:hide можно попробовать пробную версию, в общем нужен практически такой сайт

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11 лет назад
makarovphilipp
Филипп 
78 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад