Сайт investman.by подписка не работает.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка движка доски объявлений http://www.illusionweb.ru/:
1) Возможность включения/отключения подачи ообъявлений пользователями в определенные категории, причем сама категория и ее описание должна остаться доступной.
2) Настроить csv или xls импорт списка категорий/подкатегорий и их описаний (описания категорий/подкатегорий в HTML) - более 20 000. Загрузка самих объявлений не требуется.
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