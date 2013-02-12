Доработка движка доски объявлений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Требуется доработка движка доски объявлений http://www.illusionweb.ru/:

1) Возможность включения/отключения подачи ообъявлений пользователями в определенные категории, причем сама категория и ее описание должна остаться доступной.

2) Настроить csv или xls импорт списка категорий/подкатегорий и их описаний (описания категорий/подкатегорий в HTML) - более 20 000. Загрузка самих объявлений не требуется.

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад