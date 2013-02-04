Оптимизация быстродействия сайта на ShopCMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Оптимизация быстродействия сайта на ShopCMS

Оптимизация запросов к базе данных и некоторых модулей

http://www.ceramtrade.ru

Исполнителей не знающих структуры ShopCMS просьба не оставлять заявки

11 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад