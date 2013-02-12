Написание модуля для CMS Made Simple

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Здравствуйте!

Необходимо дописать модуль у CMS Made Simple.

За ранее благодарю.

11 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад