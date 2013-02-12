Wordpress, плагин My Category Order

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Есть сайт с установленной темой Wordpress Article-directory. Также установлен плагин My Category Order.

Проблема: Не работает сортировка подрубрик. Рубрики нормально сортируются плагином, а вот подрубрики не хотят.

Нужно поправить программный код.

Кто уже работал с данным плагином и темой должны быстро найти причину!

WordPress
11 лет назад
belinika
Алеся 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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